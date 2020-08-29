شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
كما استقبل 74 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 230 تحليلا لـ 108 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 30 مريضا، كما تم إعطاء 55 لقاحا لـ 21 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 15 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 321 وصفة طبية.
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