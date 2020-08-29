شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. وقد راجع العيادات يوم أمس 660 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 186 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 37 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 104 مرضى وجرت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 44 مريضا، وراجع 15 مريضا عيادتي الأسنان.

كما استقبل 74 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 230 تحليلا لـ 108 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ 30 مريضا، كما تم إعطاء 55 لقاحا لـ 21 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 15 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 321 وصفة طبية.