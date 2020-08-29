شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتفاعل مع فيديو «حافلة خطرة» ويوقف قائدها والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل المرور السعودي مع مقطع فيديو لحافلة بطريق جدة، بها حاويه كبيره وغير مثبته. وقال المرور السعودي :"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة واحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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