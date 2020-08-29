شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ 5 لملتقى "مكة الثقافي" تنطلق الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بعد غد الاثنين في مقر الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" في دورته الخامسة.

ويأتي الملتقى في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق من أجلها، إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في " بناء الإنسان" عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة، يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

ويدخل الملتقي عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها، حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، التي أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وارتفعت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة، أسهمت جميعها في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية لتطوير العمل الثقافي.