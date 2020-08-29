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في قبضة رجال الأمن.. عصابة السطو على المحلات والمتاجر بالرياض
ضبط تشكيل عصابي استولى على أدوات طبية بالمدينة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الأمن العام عن تفاصيل بعض الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها في عدد من مدن المملكة خلال الأيام الماضية في رسالة للتأكيد على أن الأجهزة الأمنية في كافة القطاعات متيقظة وعلى أعلى درجات الجاهزية.
وثق مقطع فيديو، نشره الأمن العام عبر “تويتر”، عدة عمليات أمنية أسفرت عن وقوع عدة مخالفين للأنظمة ومجرمين في قبضة رجال الأمن، ومنها القبض على 3 مواطنين للسطو على متجر للاتصالات في أحد المجمعات التجارية في الرياض.
وتمكن الأمن العام من القبض على وافد من جنسية يمنية يتخذ مقرًا لعيادة طبية لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود؛ فضلًا عن القبض على وافد من الجنسية الباكستانية تورط في عدة جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية في القصيم.
ونجح الأمن العام في الإطاحة بتشكيل عصابي من 6 مواطنين يستولون على أدوات طبية في عدة أحياء بالمدينة المنورة، وقيام مواطن بإحراق مركبة مواطن آخر مما نتج عنه إتلاف المركبة بالكامل.
كما تمت الإطاحة بمقيم من الجنسية اليمنية يتورط بسرقة 312 قاطعًا كهربائيًا، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يجمع الأموال بطريقة غير نظامية.
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