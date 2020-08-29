التعليم تحدد 7 مهام لقائدي المدارس عبر منصة مدرستي

2020-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة التعليم مهام قائدي وقائدات المدراس في نجاح الرحلة والعملية التعليمية عن بعد في منصة مدرستي.

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “خطوات مهمة لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الدعم الفني لهم“.

وحددت وزارة التعليم مهام قائد وقائدة المدرسة على النحو التالي:

– الدخول إلى منصة مدرستي

– ضبط إعدادات الجدول الدراسي

– التحقق من تطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية

Advertisements

– إسناد الأدوار والمهام لمنسوبي المدرسة

– الاطلاع على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات العلاجية

– عقد اجتماعات افتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة

– متابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

شارك الخبر







