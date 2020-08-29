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فيديو.. ضبط سائق لقيادته حافلة بها حاوية مثبتة بطريقة غير آمنة
على طريق الحرازات في محافظة جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، القبض على سائق، بعد رصده في مقطع فيديو أثناء قيادته لحافلة بها حاويه كبيرة غير مثبتة بطريقة آمنة.
ورصد مقطع فيديو على موقع “تويتر” مرور سيارة بها حاوية كبيرة، غير مثبتة، تسير في أحد شوارع جدة.
وقال حساب المرور السعودي ردًا على الفيديو: “شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا اهتمامكم”.
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