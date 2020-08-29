فيديو.. ضبط سائق لقيادته حافلة بها حاوية مثبتة بطريقة غير آمنة

2020-08-29

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، القبض على سائق، بعد رصده في مقطع فيديو أثناء قيادته لحافلة بها حاويه كبيرة غير مثبتة بطريقة آمنة.

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ورصد مقطع فيديو على موقع “تويتر” مرور سيارة بها حاوية كبيرة، غير مثبتة، تسير في أحد شوارع جدة.

وقال حساب المرور السعودي ردًا على الفيديو: “شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا اهتمامكم”.

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