2020-08-29

عودة جميع موظفي القطاع العام إلى مقرات عملهم غدًا.. التزام بالتدابير الوقائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعود كافة الموظفين بالقطاع العام في السعودية إلى مقرات العمل يوم غد الأحد 30 أغسطس، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر تعميمًا بعودة كافة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد، الموافق 11 محرم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ونص التعميم الوزاري على أنه لا ينبغي أن تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح الجهات الحكومية للعاملين عن بعد أداء مهامهم.

وشدد التعميم على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة (مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن) في العمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما أوضح القرار استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”.

وفي منتصف مارس الماضي، علقت السعودية الدوام بمؤسساتها الحكومية، ضمن حزمة إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

شروط عودة الموظفين

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ووضعت الحكومة السعودية 5 شروط من أجل عودة موظفي القطاع العام، وفقًا للمصدر المسؤول. وهي:

أولًا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيًا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

ثالثًا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعًا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن (7:30 – 8:30 – 9:30).

خامسًا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

من جانبه، دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في حسابه عبر تويتر، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية “لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمون بتطبيقها”.

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