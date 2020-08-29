تحت شعار مدرستي في بيتي .. بدء العام الدراسي غدًا عبر منصة مدرستي و23 قناة تعليمية

يبدأ طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية غدًا الأحد 30/8/2020 عامهم الدراسي الجديد في ظل ظروف استثنائية من جائحة كورونا، وذلك تحت شعار مدرستي في بيتي ، حيث أكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها لبدء الدراسة عن بُعد، من توفير كافة الكتب الدراسية وضمان توزيعها على الطلاب والطالبات في المدارس وفق إجراءات احترازية، إضافة لإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بُعد والتي تتضمن جميع الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

منصة مدرستي

التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي وقنوات تعليمية رافدة

نحو 6 ملايين طالب وطالبة من أنحاء المملكة، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، و525 ألف معلّم ومعلّمة يستهلون عامهم الدراسي الجديد من البيت وذلك عبر منصة مدرستي الإلكترونية، إضافة إلى 23 قناة تعليمية ( قنوات عين الفضائية) تم تهيأتها لبث الدروس وفق جدول دراسي من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت.

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ولضمان سير العملية التعليمية عن بعد في ظل الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة ، جرى التنسيق والتعاون وتضافر الجهود في هذه العملية بين وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية الدخول للمستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت؛ لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية بشكل مجاني للمستفيدين مثل OFFICE365، ويتضمن (البريد الإلكتروني / مخزناً سحابياً / TEAMS).

تردد قناة عين التعليمية

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال لم يكن متوفرًا لدى الطلاب أو الطالبات إنترنت أو جهاز ذكي ، يمكنهم حضور دروسهم من خلال قنوات عين التعليمية عبر التردد التالي كما في الصورة :

طريقة تحديث قنوات عين التعليمية

نوهت وزارة التعليم إلى أن الطلاب الذين ليس لديهم إنترنت او جهاز ذكي يمكنهم متابعة الدروس عبر قنوات عين التعليمية، ولالتقاطها بشكل صحيح يمكن ضبط تردد جهاز الاستقبال ( الرسيفر) وفق الخطوات التالية: