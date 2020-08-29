محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 02:57 PM الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً Advertisements "الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث "الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظتي القنقذة، والليث. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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