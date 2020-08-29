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أعلنت تركيا، اليوم (السبت)، أنها ستجري مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص خلال الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، بحسب ما أوردت "رويترز".
وتفجر النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن أبرم الجانبان اتفاقيتين متعارضتين بشأن حدودهما البحرية مع كل من ليبيا ومصر، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع هذا الشهر.
وأجرى الجانبان مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط؛ مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة مسلحة.تركيا مناورة عسكرية
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 02:51 PM
تزايد احتمالات تصعيد الخلاف إلى مواجهة مسلحة
أعلنت تركيا، اليوم (السبت)، أنها ستجري مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص خلال الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن خلافات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، بحسب ما أوردت "رويترز".
وتفجر النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن أبرم الجانبان اتفاقيتين متعارضتين بشأن حدودهما البحرية مع كل من ليبيا ومصر، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع هذا الشهر.
وأجرى الجانبان مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط؛ مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة مسلحة.
، تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص ،
المصدر : الخليج 365
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