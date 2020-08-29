الفرق بين الرقم المميز والضريبي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح دليل المكلفين التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، الفرق بين الرقم المميز والرقم الضريبي.

وقال أن الرقم المميز، هو رقم مكون من عشر خانات ويعتبر مرجع المنشأة لدى الهيئة، كما يمكن إظهاره في قانون المنشأة، وبالعادة يستخدم الرقم المميز للتعريف عن المنشأة لدى الهيئة.

أما بالنسبة للرقم الضريبي؛ فهو رقم مكون من خمسة عشر خانة تحصل عليه المنشأة بعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، ويجب أن يظهر في الفاتورة الصادرة من المنشأة وفي الشهادة الضريبية.