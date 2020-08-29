شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين الرقم المميز والضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح دليل المكلفين التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، الفرق بين الرقم المميز والرقم الضريبي.
وقال أن الرقم المميز، هو رقم مكون من عشر خانات ويعتبر مرجع المنشأة لدى الهيئة، كما يمكن إظهاره في قانون المنشأة، وبالعادة يستخدم الرقم المميز للتعريف عن المنشأة لدى الهيئة.
أما بالنسبة للرقم الضريبي؛ فهو رقم مكون من خمسة عشر خانة تحصل عليه المنشأة بعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، ويجب أن يظهر في الفاتورة الصادرة من المنشأة وفي الشهادة الضريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفرق بين الرقم المميز والضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.