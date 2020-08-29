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سبب إلزام الطلاب بالزي المدرسي خلال الدراسة عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الدكتورة بدرية الحربي، مختصة في الشأن التعليمي، اليوم السبت، سبب إلزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي" عن بعد.

وأكدت بدرية الحربي، إن تنفيذ كل التعليمات من شأنها خلق جو تربوي يساهم في تحقيق الفاقد التعليمي جراء الدراسة عن بعد.

وأشارت إلى أن الالتزام بالزي المدرسي الرسمي بمنصة مدرستي عنصر مهم يمنح الثقة للطلاب بسبب أن العملية التعليمية لها خصوصية وأهداف ومتطلبات تربوية، كما يعد الزي من محفزات التعلم التي تدعم الطلبة، وكذلك المعلمون لا بد من زي رسمي يقتدي به الطلبة تربويًّا.

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