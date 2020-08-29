شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح ما يجب فعله إذا تم تسجيل مخالفة في طريق بلا لوحة إرشادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت أحقية اعتراض قائد المركبة على المخالفات التي يتم تسجيلها في طرق بلا لوحات إرشادية . أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت أحقية اعتراض قائد المركبة على المخالفات التي يتم تسجيلها في طرق بلا لوحات إرشادية . وقالت "المرور " انه إذا وقف قائد المركبة بشكل خاطئ في طريق بلا لوحات إرشادية على سبيل المثال وتم إتخاذ مخالفة يمكن الإعتراض عليها وسيتم قبول الإعتراض ورفع المخالفة . وكانت " المرور " قد أكدت كذلك أنه إذا أخطأ قائد المركبة ودفع قيمة المخالفة قبل ظهور نتيجة قبول الإعتراض عليها يمكن استرداد قيمتها . إقرأ أيضاً :

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