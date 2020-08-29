شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف حقيقة دعوات تناول الإسبرين لمن تخطى الأربعين يومياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة اليوم السبت من دعوات تناول من تخطى أربعين عام حبة إسبرين يومياً . حذرت وزارة الصحة اليوم السبت من دعوات تناول من تخطى أربعين عام حبة إسبرين يومياً . وأكدت " الصحة " أنه لا توجد دراسات علمية كافية حول هذا الأمر ويجب تركه لعدم حدوث مضاعفات لتناول الإسبرين بلا داعي . وانتشرت مؤخراً نصائح غير سليمة حول تناول الإسبرين لمن هم فوق 40 عام بشكل يومي ما أثار قلق الكثيرين حول صحتها .

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