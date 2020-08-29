شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في تعيين موظفة أساءت للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر أن وزير السياحة أحمد الخطيب وجه بإلغاء قرار تعيين إحدى الموظفات في الوزارة وإنهاء خدماتها على خلفية إساءتها للوطن. كشفت مصادر أن وزير السياحة أحمد الخطيب وجه بإلغاء قرار تعيين إحدى الموظفات في الوزارة وإنهاء خدماتها على خلفية إساءتها للوطن. وأوضحت المصادر أن التوجيه تضمن إلغاء القرار وفتح خدماتها وفتح تحقيق عاجل مع الأشخاص الذين قاموا بالتعاقد معها وترشيحها للمنصب في الوزارة. وكانت تعيين الموظفة قد أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد تغريدات سلسلة من التغريدات تسيء للوطن.

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