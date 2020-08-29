شكرا لمتابعة خبر عن موظفو القطاع العام يعودون لمقرات العمل غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد يوم غدًا الأحد، عودة جميع موظفي الدولة لمقرات العمل، في المستوى الاحترازي الأخضر، مع الالتزام بعدد من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وفي مقدمتها استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن.

وشملت الضوابط استمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد؛ فضلًا عن السماح لرئيس الجهة الحكومية أو مَن يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين.

ويأتي ذلك على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم؛ بينما كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.