شكرا لمتابعة خبر عن سر وفاة بعض المتعافين من كورونا بعد أيام من تأكد شفائهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت دراسة علمية حديثة سر وفاة بعض المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور فترة وجيزة على تأكد شفائهم . كشفت دراسة علمية حديثة سر وفاة بعض المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور فترة وجيزة على تأكد شفائهم . وأكدت الدراسة الإيطالية أن فيروس كورونا في هذه الحالات أصاب عضلة القلب ويحدث تشوهات بالقلب مما يسبب الوفاة . وطالبت الدراسة من تعافوا حتى وإن كانوا أصحاء قبل الإصابة بالفيروس بمتابعة حالتهم الصحية . وكان العلماء قد عمدوا لتلك الدراسة بعد اكتشاف وفاة طفلة عمرها 11 عام بعد أيام من تعافيها من الفيروس .

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