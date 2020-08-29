شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح حكم الزكاه على المال الذي نقص أثناء الحول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم الزكاه على المال الذي نقص أثناء الحول .

وقال " السلمي " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه إذا نفذ المال أو نقص قبل أن يحول عليه الحول " العام " لا تجب عليه الزكاه .

وأضاف أن المال إذا نقص يصير كأنه نفذ مادام أثناء الحول ، إما إن كان نصاب الزكاه " مقدار المال الذي تجب عليه الزكاه " كاملاً وحال عليه الحول فيجب إخراجها .