شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام للمبتعثين والخريجين في استراليا بآخر موعد رحلة عودة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا تنبيه هام للخريجين والمبتعثين ومرافقيهم هناك بنتيظم آخر رحلة عودة للمملكة يوم 3 سبتمبر المقبل . وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا تنبيه هام للخريجين والمبتعثين ومرافقيهم هناك بنتيظم آخر رحلة عودة للمملكة يوم 3 سبتمبر المقبل . وقالت الملحقية في بيان لها اليوم السبت أنه تم تنسيق رحلة عودة (أخيرة ونهائية) وذلك يوم الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠م ، وعليه نهيب بالجميع بسرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين بالخطوط السعودية لإجراء الحجوزات . ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي :هنا

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