شكرا لمتابعة خبر عن ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):شهد مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة حالة ولادة قيصرية لثلاثة توائم.
أوضحت صحة بيشة بأنه حضرت سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عام، وهي حامل بالشهر الثامن إلى مستشفى الولادة والأطفال الساعة الواحدة مساء، وقد تم عمل الكشوفات والفحوصات اللازمة لها، وتم اجراء عملية قيصرية لها، وقد وضعت ثلاثة توائم ذكور، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص.
وأضافت بأن المواليد ووالدتهم يتمتعون بصحة جيدة وأن حالتهم مستقره ولله الحمد، وبلغ أوزان المواليد 1500جم لمولودين، و 1700جم للمولود الثالث.
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