شكرا لمتابعة خبر عن الطفيل بن عمر تنهي اجراءات القبول والتسجيل وسط احترازات مشدده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

انهت مدرسه الطفيل بن عمر قبول الطلاب الموجهين من قبل لجنه القبول والتسجيل بمكتب تعليم قرطبة بالرياض، واتخذت ادارة المدرسة كافة الاحترازات اللازمة الموصى بها من قبل وزارة الصحة .

كما قامت ادارة المدرسة الانتهاء من تسليم كافة الكتب والمناهج الدراسية وسط احترازات مشدده لطلابها بأشراف قائد المدرسة جزاع المطيري وبقية الهيئة الإدارية والتعليمية وتعتبر مدرسه الطفيل بن عمر احد المدارس التابعة لمكتب تعليم قرطبة حيث تعتبر من المدارس النموذجية والمتميزة في تطوير العملية التعليمية وتفعيل كافة اوجه الأنشطة الطلابية والصفية والبرامج التدريبية التي تنفذ على مدار العام الدراسي .

كما حققت مراكز متقدمة في المسابقات العلمية الطلابية خلال السنوات الماضية.

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