︎ : .

سلط الناشط محمد النحيت ، الضوء على قصة حارس أمن يعمل في مكتبة الملك فهد منذ 30 عاماً . وأوضح النحيت أن الحارس ملم بجميع أقسام المكتبة وأماكن الكتب دون الحاجة إلى الكمبيوتر . Advertisements وأوضح الحارس ويدعى صالح المرزوق، إنه يتحدث 3 لغات ، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية . وأشار ، إلى أنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة. وأكد المرزوق أنه يعمل في المكتبة من بعد إنشائها بـ8 سنوات ، مشدداً على أن المكتبة تُعتبر بالنسبة له غذاءاً ثقافياً .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : حارس أمن يفاجئ أحد مشاهير سناب بتحدثه 3 لغات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.