“تقويم التعليم” تسمح لمنسوباتها اللاتي لديهن أبناء بالمرحلة الابتدائية بالخروج المبكر

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أصدر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، توجيهاً بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر، وذلك عند الساعة الثانية ظهراً لمدة 7 أسابيع. ويسري تنفيذ التوجيه الجديد بدايةً من 30 أغسطس الجاري وحتى نهاية دوام 15 أكتوبر المقبل. ويأتي التوجيه في إطار إيمان الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها في ظل الظروف الراهنة.





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