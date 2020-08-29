هل تجب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول؟.. الشيخ “السلمي” يوضح (فيديو)

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أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، مدى وجوب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول.

وقال السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه في حال نفد المال أو نقص عن النصاب أثناء الحول يكون كأنه نفد ولا زكاة فيه.

وأضاف أنه لابد من اكتمال النصاب ويحول عليه الحول حتى يكون فيه زكاة..، مشيراً إلى أنه إذا اكتمل النصاب بعد النقصان يبدأ من جديد في الحول.