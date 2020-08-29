مختص ينصح بتجنب شراء أجهزة “لاب توب” في الوقت الحالي.. وتأجيل الشراء لأول أسبوع في الدراسة

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نصح مُتخصص في تقنية المعلومات، بعدم شراء أجهزة “لاب توب” في الوقت الحالي؛ بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مُبرر في الأسواق بنسب وصلت لنحو 100 %.

ودعا المُتخصص في تقنية المعلومات سمير الجنيد، الراغبين في شراء أجهزة “لاب توب”، إلى تأجيل الشراء لما بعد الأسبوع الأول من الدراسة، والاكتفاء بمشاهدة المحاضرات عبر الهواتف الذكية.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت خلال الساعات الماضية ارتفاعاً غير مُبرر بالأسعار وصل إلى 100 %، لافتاً إلى أن تجار الجملة بدأوا البيع عبر حساباتهم في المتاجر الإلكترونية “الشهيرة”.

