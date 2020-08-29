تعرف على  شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني شروط الحصول على قرض الزواج الذي يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقلّ دخلهم الشهري عن 12,500 ريال.

ومن ضمن الشروط العامة التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الزواج، أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، ولا يزيد الدخل الشهري عن 12.500 ريال.

وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الأولى أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك. وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وتقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر سنتين هجريتين، ويتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن الجمع بين قرض تمويل الزواج وبين منتج تمويل نفاذ للعميل نفسه. وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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تمويل الزواج لمن تجاوز 55عامًا من بنك التنمية الاجتماعية

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنَّ في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقًا للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة. وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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