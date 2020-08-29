تعود لـ76 سنة.. صورة تاريخية توثق أول مدرسة في الظهران

وثقت صورة تاريخية تعود لـ 76 سنة، لأول مدرسة في الظهران بالمنطقة الشرقية، تمَّ إنشاؤها في عام 1944م، وهي مدرسة «الجبل».

وذكرت دارة الملك عبد العزيز –عبر حسابها على تويتر- أنَّ الطلاب في مدرسة «الجبل». كانوا يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم للعمل بشركة أرامكو.

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يذكر أنَّ مدرسة الجبل تمَّ إنشاؤها في مبنى كان مقرًا لشركة أرامكو، وتقع في الحي الأمريكي في الظهران.

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