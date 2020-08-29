اختطاف طفل من حضانة مستشفى بالجوف.. وامرأة مجهولة تثير الشكوك

تعرضت أمٌّ لصدمة بعد اختفاء رضيعها من حضانة أحد المستشفيات بمنطقة الجوف، حيث كان يستكمل علاجه من ضعف نبضات القلب.

وكشف مرزوق السرحاني والد الطفل عن كواليس اختفاء الطفل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مالم تر» على قناة «إم بي سي».

وقال السرحاني: «كانت تسير الأمور بالشكل الاعتيادي لعملية الولادة، حتى قال الطبيب إن الأم بحاجة إلى إجراء عملية بسبب ضعف نبضات الجنين».

وأضاف: «بعدها دخل الطفل إلى الحضانة بعدما رأيناه واطمأن عليه، وفي اليوم التالي جاءني اتصال من المستشفى يسألني عما إذا كنت أحذت الطفل من الحضانة أم لا».

Advertisements

وتابع «حينها علمت بأنّ ابني قد اختفى من المستشفى لأهرع هناك فورا للوقوف على الأمر، ومن ثم ثمّت باستدعاء الشرطة».

وأوضح أنه «تم التحقيق مع الممرضات، لتسرد إحداهن واقعة مثيرة للشك حول امرأة مجهولة طلبت الحصول على الطفل لتريه لأمه، مؤكدًا أنّ الممرضات رفضن طلبها بشأن الطفل مرتين، قبل أن تتمكن في المرة الثالثة من خطف الطفل».

فيما قالت الأم: «رأيت طفلي مرة واحدة بعد ولادته، ولم أعلم بأمر اختطافه إلا بعدما عاد زوجي من المستشفى وحكى لي مع حدث».

اقرأ أيضًا:

جريمة بشعة.. ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما في صعيد مصر

لماذا كانت الأميرة ديانا تتنقل بثلاجة تحتوي على الدماء؟!