هل تناول الإسبرين ضروري بعد سن الـ40؟.. «الصحة» تجيب

بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي
علقت وزارة الصحة على فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تناول الأسبرين يوميًّا لمن تعدى عمره أربعين عامًا، مشيرة إلى عدم وجود دراسات تثبت تلك المقولة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على سؤال أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه «لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ذلك.. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».
ووجه أحد المواطنين سؤالًا مرفقًا به الفيديو المتداول بمواقع التواصل، مستفسرًا عن صحة ما ورد به، بضرورة تناول حبة أسبرين يوميًّا لكل من تعدى الأربعين عامًا.
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