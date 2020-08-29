بالفيديو.. «الدكتور القثامي» يعلن 3 اختراعات طبية لعلاج مرضى السرطان

أكد الدكتور ممدوح القثامي، أنه بالرغم من كل ألم يعانيه مريض السرطان، إلاّ أن هناك أملًا بحول الله تعالى في العلاج.

ونشرت وزارة الحرس الوطني –عبر تويتر- فيديو لصانع الأمل الدكتور القثامي، قال فيه إنَّه كان يأمل بتقديم شيء يفيد الإنسانية وهو ما دفع لدخول المجال الطبي، إضافة الى أنَّ مجال الطب به تحديات وتقنيات كثيرة، وأنه يجب العمل الذي يوجد به تقدم مستمر.

وأشار الدكتور القثامي، أن طموحه لا حدَّ له، حتى إنه دخل مجال الهندسة الكيميائية لمساعدة مرضى السرطان.

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وحول ابتكاراته الطبية قال الدكتور القثامي، إنَّ الاختراع الأول كان خاصًا بالهندسة الكيميائية وتقنيات النانو، أما الاختراع الثاني فكان عبارة عن طريقة جديدة لعلاج الأورام بالأشعة الموجهة، وتستخدم هذه التقنية في الجراحة الإشعاعية. موضحًا أنَّ الحرس الوطني متقدم في هذا المجال، وكان هذا الاختراع نقلة نوعية في تلك الجراحات، وتثبيتًا لمكانة المملكة على المستوى الدولي.

أما الاختراع الثالث فكان عبارة عن كبسولة صغيرة جدًا لا يتجاوز حجمها واحد ملي في خمسة ملي، تزرع داخل الورم أو حوله عن طريق الأشعة التداخلية، وتتيح تتبع الورم في جسم الإنسان.

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