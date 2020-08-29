بالفيديو.. آخر متعافٍ من كورونا بمستشفى الملك سلمان يروي قصته ويوجه نصيحة

رجع إلى بيته وأولاده
أعلنت وزارة الصحة عن مغادرة آخر مريض متعافٍ من فيروس كورونا مستشفى الملك سلمان بالرياض، وذلك بعد شفاء كل المصابين بالفيروس، ووجَّه المتعافي الأخير نصيحة للمواطنين، بالاهتمام بصحتهم والحرص عليها.
وأكّدت وزارة الصحة –عبر تويتر- استمرارها في تقديم جميع الخدمات بجميع المراكز والمستشفيات، مشيرة إلى أنّها بدأت رحلة التصدي للفيروس بهمة وعزم، وأنها مستمرة حتى يتعافى بقية المصابين بإذن الله.
وقال المتعافي، إنّه عندما دخل المستشفى كان في حالة صحية صعبة، لكنه تعافى الآن بفضل الله وجهود الطاقم الطبي. مشيرًا إلى أنَّ الطاقم الطبي لم يقصر معه بل أدوا الواجب أكثر من الواجب.
وأضاف المتعافي أنه عائد الى بيته وأولاده ليطمئنهم عليه، موجهًا نصيحة للجميع سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، بالحرص على صحتهم.
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