الزعاق: اقتران القمر مع زحل.. مساء اليوم

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ القمر يقترن مساء اليوم السبت بكوكب زحل، على شكل محاذاة، ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة.

وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إنَّ كوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب؛ لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات.

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وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أوضحت أمس الجمعة، أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

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