«الزكاة والدخل» توضح الفرق بين الرقمين المميز والضريبي

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الفرق بين الرقم المميز والرقم الضريبي.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الرقم المميز هو رقم مكون من 10 خانات ويعتبر مرجع المنشآة لدى الهيئة ويمكن إظهاره في فاتورة المنشأة وبالعادة يستخدم الرقم المميز للتعريف على المنشأة لدى الهيئة.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الرقم الضريبي هو رقم مكون من 15 خانة تحصل المنشأة بعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية.

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وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الرقم الضريبي يجب أن يظهر في الفاتورة الصادرة من المنشآة وفي الشهادة الضريبية.

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