الحصيني يتوقع «حالة جوية ممطرة» اليوم.. ويحدد خريطة المناطق المتأثرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية البداية من السبت.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الحالة الجوية الممطرة تستمر عدة أيام، ومتوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة ونجران والمدينة وجنوبي منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان.

وتابع الحصيني، إن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبات برد، وستكون قوة الحالة، بالترتيب، على أجزاء من مناطق جازان التي تحتاج إلى متابعة خاصة، ثم عسير ونجران وبشكل أقل على أجزاء من جنوب الشرقية ثم الباحة مكة والمدينة وجنوب منطقة الرياض، واليمن (تحتاج إلى متابعة خاصة) ثم سلطنة عمان ثم الإمارات.