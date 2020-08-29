

الطائف 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

تطلق إدارة التعليم بالطائف يوم غدٍ خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.

وأوضحت الإدارة في بيان لها بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من يوم غداً "أيام الأحد والاثنين والثلاثاء" للطلاب وأولياء أمورهم علما أن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة ( 9 - 12 ) ظهراً، فيما تتمثل الفترة المسائية من ( 5 - 7 ) مساءً .

// انتهى //

13:57ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الطائف يطلق خدمة الهاتف الإرشادي غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.