السعودية | المواصفات السعودية: إصدار 6957 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه في 2020

المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها أصدرت منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر يوليو الماضي 6957 ترخيص للمنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحد من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وتصدرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ 2992 ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنعة في إيطاليا على 1630، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على 815 ترخيصًا، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على 498 ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على 243 ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الهندية على 202 ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على 108 تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على 82 ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في اندونيسيا على 78 ترخيصًا، ووصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص 56 منتجاً سعودياً، وحصلت المنتجات الباكستانية على 39 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على 38 ترخيصا، وحصلت المنتجات السويسرية على 30 ترخيصا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على 13 ترخيص، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على 6 تراخيص، و5 تراخيص لمنتجات تايوانية، و4 تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصينِ لكل دولة.

وأوضحت المواصفات السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: (خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلاطات المطابخ، وخلاطات مقاعد الاستنجاء، وخلاطات الشطافات، وخلاطات المراوش،و رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق ) .

ودعت المواصفات السعودية المستهلكين بالحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.