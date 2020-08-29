شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاذير و"دوام مرن" .. عودة موظفي القطاع العام غداً والان نبدء بالتفاصيل

تهيأت المؤسسات الحكومية لاستقبال موظفي القطاع العام إلى كافة مقار العمل غداً ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.

وتتضمن قرار عودة موظفي القطاع الحكومي 5 اشتراطات :

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

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ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.