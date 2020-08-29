اخبار السعوديه

5 محاذير و"دوام مرن" .. عودة موظفي القطاع العام غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاذير و"دوام مرن" .. عودة موظفي القطاع العام غداً والان نبدء بالتفاصيل

تهيأت المؤسسات الحكومية لاستقبال موظفي القطاع العام إلى كافة مقار العمل غداً ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.

وتتضمن قرار عودة موظفي القطاع الحكومي 5 اشتراطات :

أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.

Advertisements

ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن

خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 محاذير و"دوام مرن" .. عودة موظفي القطاع العام غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا