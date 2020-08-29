شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاذير و"دوام مرن" .. عودة موظفي القطاع العام غداً والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن قرار عودة موظفي القطاع الحكومي 5 اشتراطات :
أولا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.
ثانيا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.
ثالثا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
رابعا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن
خامسا: استمرار العمل بتعليق البصمة.
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