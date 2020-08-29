بعد حسام عوار.. "بنزيمة الجديد" يصدم منتخب الجزائر

تلقى أنصار منتخب الجزائر صدمة قوية، بعد ساعات من استدعاء حسام عوار لتمثيل منتخب فرنسا الأول بقرار من المدرب ديديه ديشامب.

صحيح أن عوار تلقى استدعاءً من مدرب الديوك، إلا أنه لن يكون جاهزا للحاق بصفوف منتخب فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت جماهير الجزائر في تمثيل عوار لمنتخب بلادهم، المتوج العام الماضي بطلا لكأس الأمم الأفريقية في مصر، إلا أن لاعب أولمبيك ليون أبدى تمسكا بارتداء قميص فرنسا.

الصدمة الثانية تتمثل في تلقي الموهبة الجزائرية أمين غويري، استدعاءً لتمثيل منتخب فرنسا للشباب، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2021.

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ويأتي إستدعاء اللاعب الملقب بـ "بنزيمة الجديد"، ليؤكد أن غويري ينال إهتماما كبيرا من جانب القائمين على كرة القدم الفرنسية، باعتبار أن مدرب الشباب سيلفان ريبول، ينوي الاعتماد عليه بصفة أساسية في المبارتين المقبلتين.





ويعمل المدراء الفنيين للمنتخبات الفرنسية، على تحفيز اللاعب في إنتظار وصوله لمستوى الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

كان خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري، تحرك مؤخرا من أجل إقناع غويري بتمثيل منتخب بلاده، لكنها لم تكن خطوة حاسمة حتى الآن.

ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة منافسة شديدة من أجل مهاجم فريق نيس، خاصة وأنه وفي حالة بقاءه دون إصابات، سيكون قادرا على تفجير موهبته الكبيرة بمرور جولات الدوري الفرنسي.