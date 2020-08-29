2020-08-29

القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم السبت، سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة.

وقال خالد الزعاق: ” سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة، ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة”.

وأضاف خالد الزعاق “كوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات”.

شارك الخبر







