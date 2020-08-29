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القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت، سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة.
وقال خالد الزعاق: ” سيقترن القمر بكوكب زحل على شكل محاذاة، ويشاهد بالعين المجردة طوال الليلة”.
وأضاف خالد الزعاق “كوكب زحل هو الأجمل من بين الكواكب لاحتوائه على حلقات جميلة تشاهد عبر التلسكوبات”.
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