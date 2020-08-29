تنبيه للمبتعثين والخريجين في أستراليا بآخر موعد رحلة عودة للسعودية

2020-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا تنبيهًا مهمًا للخريجين والمبتعثين ومرافقيهم هناك حول تنظيم آخر رحلة عودة للمملكة يوم 3 سبتمبر المقبل.

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وقالت الملحقية في بيان لها عبر موقعها الرسمي إنه تم تنسيق رحلة عودة (أخيرة ونهائية) وذلك يوم الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وأضافت الملحية الثقافية للمملكة في أستراليا: “نهيب بالجميع بسرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين بالخطوط السعودية لإجراء الحجوزات”.

وأضافت الملحية الثقافية للمملكة في أستراليا أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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