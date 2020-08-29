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خليفة بن زايد يصدر مرسومًا بإلغاء مقاطعة إسرائيل

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2020-08-29

خليفة بن زايد يصدر مرسومًا بإلغاء مقاطعة إسرائيل

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السبت مرسومًا بقانون اتحادي بإلغاء قانون صدر عام 1972 بمقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم، أن المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لـ توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وأشارت إلى أنه يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته.


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