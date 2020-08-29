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تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.
ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.دارة الملك عبدالعزيز الظهران
صورة من الخمسينيات.. طلاب بالظهران يتعلمون الإنجليزية للانضمام لأرامكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.
ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:37 PM
نشرتها الدارة من مدرسة الجبل وتظهر مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني
تحت عنوان صورة تاريخية: نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطة لطلاب مدرسة الجبل وهي أول مدرسة في الظهران في الخمسينيات الميلادية؛ حيث كان الطلاب يتعلمون الإنجليزية تمهيدًا لالتحاقهم بشركة أرامكو.
ونشرت الدارة الصورة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتظهر خلالها مجموعة من الطلاب ومعلمهم بالزي الوطني وقتها في أحد دروس اللغة الإنجليزية.
، صورة من الخمسينيات.. طلاب بالظهران يتعلمون الإنجليزية للانضمام لأرامكو ،
المصدر : الخليج 365
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