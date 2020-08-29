، شاهد "علامة خطر" بين قريتين.. ماذا يفعل هنا هذا العمود؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مناشدات من الأهالي بضرورة الوقوف على الموقع قبل الحادثة

يتوسّط عمود إنارة مفرق قرية قرن ضبي وقرية الحمض في الباحة؛ مما جعله علامة فارقة وخطرة بين القريتين؛ حيث يتربّص بمرتاديه بسبب موقعه الخطير في وسط الطريق دون وجود رصيف أو علامات تحذيرية تنبه مرتادي الطريق بوجوده لاسيما مرتادو الطريق الجدد.

بدورهم ناشد عدد من أهالي القريتين، من يعنيه الأمر، ضرورة الوقوف على الموقع ومشاهدة الخطر الذي كاد يتسبّب في حوادث عدة؛ حيث تزداد خطورته في الأوقات التي تكون الأجواء ماطرة وتنعدم الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب؛ مما يتعذر مشاهدته، ولاسيما أن موقعه وسط الطريق وليس في جانبه.

وأضافوا: "موقع العمود في وسط الطريق يسبّب تشوهًا بصريًّا، بالإضافة إلى البروز الذي يظهر من صبّات العمود وما تسبّبه من تلفيات لعجلات المركبات".

عمود إنارة الباحة