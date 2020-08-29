السعودية اليوم/ تعليم ظهران الجنوب يفعّل الهاتف الإرشادي والاستشاري



ظهران الجنوب 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

فعّلت إدارة التعليم بظهران الجنوب خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.

وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة حسين السيد أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن فريق العمل سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 صباحاً.//انتهى//

12:12ت م

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