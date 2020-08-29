السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وأظهرت البيانات وفاة واحدة جديدة مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9289.

// انتهى //

11:59ت م

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برلين 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1479 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 240986.وأظهرت البيانات وفاة واحدة جديدة مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9289.// انتهى //11:59ت م0028

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