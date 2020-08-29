السعودية اليوم / مصرع 115 شخصًا بسبب الفيضانات بأفغانستان



كابول 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

لقي 115 شخصًا مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت إقليم "باروان" الأفغاني.

وأفادت المتحدثة باسم محافظ إقليم "باروان" وحيدة شاهكار، أن عدد الإصابات جراء الفيضانات بلغ 130شخصًا، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لليوم الثالث على التوالي.

وكان أكثر من أربعة آلاف شخص قد تأثروا بالفيضانات التي اجتاحت مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".

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11:50ت م

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