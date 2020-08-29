السعودية اليوم / تسجيل 4941 إصابة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 4941 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، أن إجمالي الإصابات بلغ 985346 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 17025 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة.

// انتهى //

11:14ت م

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موسكو 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الروسية، اليوم، 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح مركز العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، أن إجمالي الإصابات بلغ 985346 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 17025 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة.// انتهى //11:14ت م0022

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