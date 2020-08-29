السعودية اليوم/ بلدية القطيف تنفذ جولاتٍ تفتيشيةً لمتابعة المواقع المخالفة بالمحافظة



القطيف 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع الجهات المختصة، أمس، حملاتٍ وجولاتٍ تفتيشيةً لمتابعة المواقع المخالفة في المحافظة، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررًا على الصحة العامة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط شقة سكنية في جزيرة تاروت محولة لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، وتم التحفظ على الموجودات، وجارٍ اتخاذ اللازم في كل ما يخصه وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وأكد المهندس الحسيني، استمرار جهود البلدية الرقابية لتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للمحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز (940)، ومنصات التفاعل الرسمية.

// انتهى//

10:57ت م

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