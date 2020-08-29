السعودية اليوم / السودان يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجّل السودان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 37 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13 ألفا و82 إصابة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و603 حالات.

// انتهى //

10:56ت م

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الخرطوم 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجّل السودان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، دون تسجيل وَفَيَات و9 حالات تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13 ألفا و82 إصابة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و603 حالات.// انتهى //10:56ت م0019

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