اخبار السعوديه

قبل العام الدراسي.. ارتفاعات جنونية في أسعار الحاسبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العام الدراسي.. ارتفاعات جنونية في أسعار الحاسبات والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسواق الالكترونيات ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجهزة الإلكترونية مع سيطرة العمالة الوافدة على مراكز البيع ، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي من المقرر تطبيق التعليم عن بعد في أول 7 أسابيع.

ورصدت جولة "اليوم" شكاوى البعض من ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. وقال أحد المشترين أن الأسعار ترتفع يوميا بشكل ملحوظ، وطالب وزارة التجارة بتكثيف الرقابة على محلات بيع الأجهزة الإلكترونية.

وأكد آخر إنه لاحظ سيطرة العمالة الوافدة على معظم محلات بيع الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل العام الدراسي.. ارتفاعات جنونية في أسعار الحاسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا