شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العام الدراسي.. ارتفاعات جنونية في أسعار الحاسبات والان نبدء بالتفاصيل
ورصدت جولة "اليوم" شكاوى البعض من ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. وقال أحد المشترين أن الأسعار ترتفع يوميا بشكل ملحوظ، وطالب وزارة التجارة بتكثيف الرقابة على محلات بيع الأجهزة الإلكترونية.
وأكد آخر إنه لاحظ سيطرة العمالة الوافدة على معظم محلات بيع الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
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