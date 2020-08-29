شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العام الدراسي.. ارتفاعات جنونية في أسعار الحاسبات والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسواق الالكترونيات ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجهزة الإلكترونية مع سيطرة العمالة الوافدة على مراكز البيع ، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي من المقرر تطبيق التعليم عن بعد في أول 7 أسابيع.

ورصدت جولة "اليوم" شكاوى البعض من ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. وقال أحد المشترين أن الأسعار ترتفع يوميا بشكل ملحوظ، وطالب وزارة التجارة بتكثيف الرقابة على محلات بيع الأجهزة الإلكترونية.

وأكد آخر إنه لاحظ سيطرة العمالة الوافدة على معظم محلات بيع الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.